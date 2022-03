Le ultimissime sulle probabili formazioni di Turchia-Italia

Amichevole tra le due deluse degli spareggi Mondiali, tra Turchia e Italia domani sera a Konya.

In casa Turchia, Demiral dovrebbe essere titolare in difesa. In attacco, Under e Akturkoglu alle spalle di Ylmaz.

In casa Italia, molte le assenze, con tanti giocatori tornati nei loro club. Per Mancini scelte quasi obbligate, per una partita chiaramente senza molti stimoli.

In porta dovrebbe essere confermato Donnarumma, unico superstite dalla gara di Palermo. Per il resto, difesa a 4 con Chiellini e Acerbi al centro, esterno destro De Sciglio a sinistra Biraghi. Centrocampo nuovo rispetto a giovedì, con Cristante, Pessina e Tonali. In attacco, probabile tridente con Scamacca al centro, al suo fianco Zaniolo e Raspadori.

Queste le probabili formazioni:

Turchia (3-4-2-1): Cakir; Kabak, Demiral, Soyuncu; Celik, Kokcu, Calhanoglu, Kutlu; Under, Akturkoglu; Yilmaz. All.: Koontz

Italia (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi; Pessina, Cristante, Tonali; Zaniolo, Scamacca, Raspadori. All. Mancini.

