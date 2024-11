Le ultimissime sulle probabili formazioni di Tottenham-Roma

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Tottenham e Roma per l’Europa League. In porta Svilar, davanti al quale dovrebbe comporsi una difesa a 4 formata dalla titolarissima coppia di centrali Mancini-Hummels, con Celik a destra e Angelino a sinistra. Sulla mediana probabile la conferma di Konè e Cristante, che al Maradona hanno fatto il loro riuscendo a contenere in maniera efficace le incursioni avversarie. Così come accaduto domenica, sulla fascia destra dovrebbe agire El Shaarawy e sulla sinistra Pisilli. Coppia d’attacco formata da Dybala e Dovbyk, torna tra i convocati Saelemaekers.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Forster; Porro, Dragusin, Davies, Udogie; Bissouma, Sarr; Kulusevski, Maddison, Son; Solanke. Allenatore: Postecoglou

ROMA (4-4-1-1) – Svilar; Celik, Mancini, Hummels, Angelino; Pisilli, Koné, Cristante, El Shaarawy; Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Ranieri

Foto: Instagram Roma