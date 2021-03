Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Sassuolo

Alle ore 15.00 allo Stadio Olimpico Grande Torino si recupera la gara tra Torino e Sassuolo, rinviata alla 24a giornata.

Il Torino è alla ricerca di un successo per rimettersi in corsa per la salvezza, dopo i due ko consecutivi con Crotone e Inter. Covid alle spalle, quasi, con Belotti che potrebbe partire dall’inizio per guidare l’attacco granata alla ricerca di punti pesanti. Indisponibili per Nicola, Nkoulou e Singo.

In casa Sassuolo, De Zerbi prova a credere nella rincorsa europea, dopo la vittoria con il Verona.

Queste le probabili formazioni:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Rincon, Murru; Belotti, Verdi. Allenatore: Nicola

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli; D. Berardi, M. Lopez, Traore; Caputo. Allenatore: De Zerbi.

Foto: Sito Torino