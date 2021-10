Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Sampdoria

Il posticipo del sabato dell’11a giornata di Serie A vede in campo Torino e Sampdoria.

In casa granata, Pjaca difficilmente ce la farà per il match di domani. Juric sceglie il 3-4-2-1: in attacco, alle spalle di Sanabria, agiranno Brekalo e Praet. In difesa Buongiorno con Djidji e Bremer.

In casa Samp, D’Aversa va verso il 4-3-3 contro il Torino. A centrocampo Thorsby, Ekdal e Silva. Al centro dell’attacco Quagliarella che è in vantaggio su Caputo), supportato da Gabbiadini e Candreva.

Queste le probabili formazioni:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Praet, Brekalo; Sanabria. All. Juric.

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Ekdal, Adrien Silva; Gabbiadini, Quagliarella, Candreva. All. D’Aversa.

