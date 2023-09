Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Roma

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Torino e Roma per la quinta giornata di Serie A. Nel Toro ballottaggio in attacco con Zapata favorito su Sanabria (ma aperto fino all’ultimo minuto). Verso una maglia da titolare anche il rientrante Vlasic, Sei cambi, invece, per Mourinho dal 1′ rispetto all’ultima partita giocata in Europa League. Non ci sarà l’infortunato Renato Sanches, in attacco riecco la coppia Dybala-Lukaku.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. Juric

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala; Lukaku. All. Mourinho

Foto: Twitter Roma