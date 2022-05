Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Roma

Atteso per domani alle 20:45 il calcio d’inizio della sfida tra Torino e Roma. I padroni di casa potrebbero schierare Ansaldi al posto di Vojvoda, così come viaggiano verso la conferma Berisha e Zima. Giallorossi con Spinazzola dal primo minuto, in dubbio Abraham e Zaniolo, anche se il centravanti inglese al momento viene comunque dato come titolare. Rischia Smalling, che dovrebbe partire dalla panchina.

Ecco le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Berisha, Djidji, Zima, Rodriguez, Aina, Lukic, Mandragora, Ansaldi, Praet, Seck, Belotti. All. Juric

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Ibanez, Kumbulla, Maitland-Niles, Oliveira, Veretout, Spinazzola, Carles Perez, Pellegrini, Abraham. All. Mourinho

Foto: Twitter Torino