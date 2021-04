Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Roma

La corsa alla salvezza da una parte, quella alla Champions dall’altra. Alle 18.00 domani, all’Olimpico Grande Torino, sfida tra Torino e Roma.

In casa Torino, ottime notizie per Nicola, che ritrova Lyanco e Singo, anche se dovrebbero iniziare dalla panchina, con Nkoulou e Vojvoda titolari. Sirigu attualmente resta positivo al Covid: altra partita tra i pali per Milinkovic-Savic.

Per quanto concerne la Roma, sicuro assente lo squalificato Pellegrini. Non saranno a disposizione Smalling, El Shaarawy, Kumbulla, Spinazzola e Calafiori, che si è fermato proprio in Europa League. Previsti alcuni cambi visto il tour de force che attende la squadra: Dzeko e Mkhitaryan dovrebbero iniziare in panchina con Mayoral dal 1′.

Queste le probabili formazioni:

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Belotti, Sanabria.

Allenatore: Nicola.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Reynolds, Villar, Diawara, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral.

Allenatore: Fonseca.

Foto: Sito uff. Torino