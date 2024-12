Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Napoli

Domani alle 15.00 scenderanno in campo Torino e Napoli. Soliti dubbi per Vanoli: dietro Masina e Coco paiono sicuri del posto. Davanti Sanabria-Adams resta ancora il tandem preferibile. Neres dovrebbe far riposare Kvara a metà settimana e non contro il Torino. Anche Olivera srà schierato titolare a sinistra.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Vlasic, Ricci, Gineits, Vojvoda; Adams, Sanabria

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.

Foto: Instagram Napoli