Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Napoli

Domani alle 15.00 scenderanno in campo Torino e Napoli per la diciannovesima giornata di Serie A. Qualche dubbio di formazione per Juric. In difesa ballottaggio Djidji favorito su Tameze, a centrocampo lottano per una maglia Linetty e Ricci mentre sulla fascia sinistra il ballottaggio è fra Vojvoda e Lazaro. In avanti torna dal primo minuto Sanabria a far coppia con l’ex Zapata. Tante assenze per Mazzarri che non sarà in panchina perché squalificato. Out Meret, sarà Gollini a difendere la porta azzurra. Tornano in gruppo Zanoli e Gaetano che sono a disposizione, gastroenterite per Ostigard. Recupera invece Politano nel tridente d’attacco con Kvara e Raspadori (ancora preferirto a Simeone).

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

Foto: Instagram Napoli