Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Napoli

Il Torino ospita il Napoli alle 15 domani, in una gara che si prospetta molto interessante, con i campani che vogliono blindare il terzo posto. I granata vogliono finire togliendosi altre soddisfazioni.

In casa granata, out Lukic squalificato. Molto probabile il ritorno di Belotti dal 1’ visto pure l’infortunio di Sanabria. Praet e Brekalo dovrebbero agire alle spalle dell’attaccante italiano.

In casa Napoli, Spalletti ha tutti a disposizione. Appare più probabile la formazione che una settimana fa ha battuto il Sassuolo. Ma non è escluso anche un inserimento di Lobotka al posto di Mertens per partire con un 4-3-3.

Queste le probabili formazi0ni:

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Pobega, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti. Allenatore: Juric.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabiàn Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.