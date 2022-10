Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Milan

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Torino e Milan per la dodicesima giornata di Serie A. Ivan Juric dovrà fare a meno dell’infortunato Ola Aina. Ballottaggio tra Lazaro e Singo sulla destra, mentre sulla sinistra dovrebbe rivedersi Vojvoda dal primo minuto. A centrocampo confermato Ricci al fianco di Lukic. Problema muscolare per Sanabria, Pellegri in pole per partire dal 1′. Come nelle ultime gare Pioli farà un po’ di cambi. In difesa torna Tomori dopo la squalifica e Gabbia dovrebbe essere preferito a Kjaer. A centrocampo occasione per l’ex Pobega che affiancherà Tonali. Diaz favorito suDe Ketelaere sulla trequarti. In attacco seconda da titolare per Origi.

TORINO (3-4-2-1) Milinkovic Savic; Zima, Schuurs, Buongiorno; Lazaro, Lukic, Ricci, Vojvoda; Miranchul, Vlasic; Pellegri.

MILAN (4-2-3-1)Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez; Tonali, Pobega; Messias, Brahim Diaz, Leao; Origi.

Foto: twitter Milan