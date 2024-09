Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Lazio

Il lunch match della domenica vede in campo Torino e Lazio, sfida di alta classifica, con i granata che vogliono riprendersi il primo posto, la Lazio vuole scalare la classifica.

In casa granata, in difesa spazio a Coco al posto di Maripan e il ritorno di Vojvoda. Milinkovic non al meglio in preallarme Paleari. Confermato il centrocampo a cinque con Lazaro, Ricci, Tameze, Ilic e Borna Sosa. Vlasic scalpita per rientrare dopo l’infortunio. In attacco Sanabria e Zapata ma occhio ad Adams.

In casa Lazio, dubbio in difesa per Baroni, con il ballottaggio tra Lazzari e Marusic, con il primo in vantaggio. Torna Romagnoli mentre in porta va ancora Provedel. In mediana spazio a Guendouzi e Rovella, ma quest’ultimo è in ballottaggio con Castrovilli. In attacco Castellanos con Isaksen, Dia e Zaccagni alle spalle.

Queste le probabii formazioni:

TORINO (3-5-2) Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Tameze, Ilic, Borna Sosa; Sanabria, Zapata. All. Vanoli

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

Foto: sito Torino