Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Lazio

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Torino e Lazio per il recupero della ventunesima giornata di Serie A. Il dubbio di formazione per Juric è a centrocampo: l’allenatore granata deve scegliere uno tra Vlasic e Ilic, in caso la spuntasse il secondo, andrebbe ad agire a centrocampo con Linetty, mentre Ricci si sposterebbe sulla trequarti. In attacco torna il tandem formato da Zapata e Sanabria. Sarri dovrà fare a meno di Patric, Rovella e Vecino: in difesa ci sarà Gila con Romagnoli, mentre in mezzo agirà Cataldi. Zaccagni potrebbe essere convocato, ma dovrebbe partire dalla panchina.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Dijdij, Lovato, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All: Juric

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

