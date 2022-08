Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Lazio

Il Torino ospita la Lazio domani alle 18.30 allo Stadio Grande Torino, con due squadre reduci da due successi alla prima di campionato.

In casa granata Buongiorno torna a disposizione dopo aver scontato la squalifica. Miranchuk out più di un mese, Lukic titolare. In attacco Sanabria terminale offensivo.

In casa Lazio, Provedel tra i pali, vista a squalifica di Maximiano. Torna a disposizione Casale, ma Patric favorito in difesa. In attacco torna Pedro, ma anche lo spagnolo dovrebbe partire dalla panchina, con Zaccagni e Felipe Anderson ai lati di Immobile.

Queste le probabili formazioni:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Lukic, Aina; Vlasic, Radonjic; Sanabria. Allenatore: Juric.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Foto: twitter Torino