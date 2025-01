Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Juventus

Alle 18 domani c’è il derby della Mole. Torino e Juve chiamate al riscatto dopo un momento non brillante.

In casa granata, Coco ha recuperato e ci sarà. Gineitis e soprattutto Ricci proveranno a stringere i denti. Possibile 4-2-3-1, con gli stessi undici del pareggio contro il Parma. Si continua quindi con la linea difensiva che vedrà Vojvoda a destra e Borna Sosa a sinistra.

In casa Juve, Motta ha annunciato le assenze di Vlahovic e Conceicao. Out anche Locatelli per squalifica. Davanti toccherà a Nico Gonzalez come punta di riferimento. In mediana spazio a Thuram e Koopmeiners con Douglas Luiz nel ruolo di trequartista centrale alle spalle della punta. Mbangula e Yildiz dovrebbero agire sulle fasce.

Queste le probabili formazioni:

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Maripan, Coco, Sosa; Ilic, Ricci; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All. Vanoli.



JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Koopmeiners; Yildiz, Douglas Luiz, Mbangula; Nico Gonzalez. All. Motta.

