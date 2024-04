Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Juventus

Alle 18 domani si gioca il derby della Mole a Torino, tra i granata e bianconeri.

Per il Torino, pochi cambi per Juric. Vojvoda in difesa al posto di Tameze. Davanti confermato il tandem Sanabria-Zapata con Vlasic alle loro spalle.

Per la Juventus, consueto 3-5-2 per Allegri che dovrebbe affidarsi all’11 tipo. Unico ballottaggio è quello tra Kostic e Iling sulla corsia di sinistra. Ancora indisponibile Milik: in attacco spazio alla coppia Chiesa-Vlahovic. Per il resto consueto 11, con McKennie, Locatelli e Rabiot in mediana.

Queste le probabili formazioni:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Rodriguez; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.

