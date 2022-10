Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Juventus

Alle 18 domani, allo stadio Olimpico Grande Torino, derby della Mole caldissimo in particolare per la Juve, che è reduce da una settimana durissima, con i ko con il Milan e in Champions in Israele, gli striscioni dei tifosi, il ritiro e tante polemiche. Il derby potrebbe far rassenrare l’ambiente ma anche finire di complicare le cose, con i granata di Juric desiderosi di far bene.

Il Toro riabbraccia Juric che ritorna in panchina dopo la polmonite. Con Sanabria e Pellegri alle prese con noie muscolari, davanti dovrebbe toccare a Miranchuk e Radonjic con Vlasic falso nove nel 3-4-2-1.

In casa Juve, probabile 3-5-2, con Kean favorito per affiancare Milik in attacco. In difesa possibile trio composto da Bremer, Bonucci e Danilo, ma occhio alle scelte su Bonucci che potrebbe partire dalla panchina.

Queste le probabili formazioni:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djdiji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Miranchuk, Radonjic; Vlasic. Allenatore: Juric

Juventus (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean. Allenatore: Allegri.

