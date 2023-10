Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Inter

Domani 18.00 scenderanno in campo Torino e Inter per la nona giornata del campionato di Serie A. Per la trasferta di Torino, Simone Inzaghi dovrebbe ripartire dal tridente difensivo composto da Pavard, de Vrij e Darmian. A centrocampo è aperto il ballottaggio tra Barella – reduce dalle fatiche con la Nazionale – e Frattesi, ma il centrocampista sardo è, al momento, in vantaggio. Nessun dubbio sull’attacco coppia d’attacco che sarà formata da Lautaro e Thuram. I granata potrebbero schierarsi col 3-5-1-1 con Pellegri in avanti, complice l’assenza di Duvan Zapata per un problema fisico. La difesa vede Sazonov al posto di Buongiorno, non ancora al meglio della condizione.

TORINO (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Sazonov, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Pellegri. All. Juric

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Foto: sito ufficiale Inter