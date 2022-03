Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Inter

La vittoria prestigiosa sul campo del Liverpool può aver restituito certezze all’Inter, che si appresta a un finale di stagione importante in cui la società nerazzurra lotterà per lo scudetto e la Coppa Italia. Il prossimo impegno di campionato sarà in trasferta contro il Torino, avversario complicato per chiunque. Juric si affida al Gallo Belotti supportato da Brekalo e Pobega. In porta c’è Berisha e non Milinkovic. Inzaghi deve fare i conti con l’assenza di Brozovic, che potrebbe essere sostituito da Gagliardini mentre a sinistra rimane vivo il ballottaggio tra Gosens e Perisic. In attacco torna Dzeko accanto a Lautaro. Di seguito le probabili formazioni:

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. All. Juric

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Gagliardini, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi

Foto: Twitter Inter