Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Inter

Allo Stadio Olimpico Grande Torino, oggi alle ore 15, si affronteranno Torino e Inter, gara valida per la 27a giornata del campionato di serie A.

Match che potrebbe dire tanto, in chiave salvezza per i granata chiamati a riscattare la sconfitta di Crotone, e in chiave scudetto per i nerazzurri intenzionati a continuare la loro corsa verso il tricolore.

Nel Toro, inizieranno dalla panchina sia Zaza che Belotti. Nicola si affida in avanti a Verdi e Sanabria.

Conte, squalifiato e sostituito in panchina da Stellini, dovendo fare a meno di Vidal e con Eriksen non al meglio, punta su Gagliardini a centrocampo al fianco di Barella e Brozovic. In avanti Lukaku e Lautaro.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

Torino (3-5-2), la probabile formazione: Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Gojak, Mandragora, Lukic, Murru; Verdi, Sanabria. Allenatore: Nicola.

Inter (3-5-2), la probabile formazione: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lautaro, Lukaku. Allenatore: Stellini.