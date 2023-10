Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Hellas

Stasera alle 18.30 Torino e Hellas scendono in campo per la settima giornata di Serie A. Con il Torino che scende in campo per cancellare la sconfitta con la Lazio, l’Hellas non trova la via del gol da tre partite e si attendono risposte in tal senso. I granata con Zapata unico riferimento offensivo, con Vlasic e Radonijc alle sue spalle; gli scaligeri con Duda e Lazovic dietro Ngonge.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Sazonov, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Radonijc; Zapata.

All. Juric

HELLAS (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Coppola; Faraoni, Folorunsho, Hongla, Terracciano; Duda, Lazovic; Ngonge.

All. Baroni