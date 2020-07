Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Genoa

Nella giornata di domani, ci sarà lo scontro salvezza in Serie A tra Torino e Genoa. Pochi dubbi di formazione da ambo le parti. I granata ritrovano Zaza e dovrebbero schierarsi con un 3-4-1-2: tra i pali andrà Sirigu; il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Izzo, N’Kolou e Bremer; a centrocampo dovrebbero agire Meitè e Rincon, mentre sugli esterni pare certa la presenza dal primo minuto di De Silvestri e Ansaldi; in avanti spazio alla coppia formata da Zaza e Belotti. Non dovrebbe subire particolari modifiche neanche la formazione del Genoa che scenderà in campo con un 4-3-1-2: tra i pali agirà Perin; la linea difensiva dovrebbe essere composta da Biraschi, Goldaniga, Zapata e Masiello; davanti la difesa ci sarà Schone, mentre le mezze ali saranno Behrami e Cassata; Iago Falque agirà alle spalle della coppia che dovrebbe essere formata da Pandev e Pinamonti.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti

GENOA (4-3-1-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Masiello; Behrami, Schone, Cassata; Iago Falque; Pandev, Pinamonti

FOTO: Twitter Ufficiale Torino