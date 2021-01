Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Fiorentina

Questa sera alle 20.45 si apre il ventesimo turno di Serie A con la sfida tra Torino e Fiorentina, entrambi i tecnici si dovrebbero affidare allo stesso undici con il quale hanno affrontato rispettivamente Benevento e Crotone nell’ultimo turno. Soltanto Izzo potrebbe restare fuori in via precauzionale per il colpo subito al Vigorito, per prendere il suo posto Bremer è in vantaggio su Buongiorno. Per Prandelli ballottaggio Caceres-Venuti, non sono ancora pronti i nuovi acquisti Malcuit e Kokorin. Ecco le probabili scelte dei due allenatori:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti.

All. Nicola.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

All. Prandelli.

Foto: sito Torino