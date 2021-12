Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Empoli

Il Torino sfida l’Empoli per continuare ad avere continuità in campionato e allontanarsi dalla calda di classifica.

In casa Torino, Juric dopo la trasferta dell’Olimpico perde anche Djidji e Belotti, che staranno fuori a lungo. Torna titolare Sanabria in attacco, in difesa possibile l’inserimento di Zima.

In casa Empoli, tandem d’attacco composto da Di Francesco e Pinamonti, con Henderson titolare e Bajrami che dovrebbe partire dalla panchina.

Queste le probabili formazioni:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Izzo, Bremer, Zima; Vojvoda, Pobega, Lukic, Aina; Brekalo, Linetty; Sanabria. All. Juric.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson; Di Francesco, Pinamonti. All. Andreazzoli.

Foto: Sito Torino