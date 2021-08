Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Atalanta

All’Olimpico Grande Torino si affrontano Torino e Atalanta per la prima giornata di Serie A 2021-22.



Juric schiera Milinkovic-Savic in porta, Izzo, Bremer e Rodriguez nel terzetto difensivo e Singo e Aina sulle fasce. In mediana Mandragora e Rincon a fare legna, con Linetty e Pjaca a supporto di Sanabria unica punta.

Gasperini dovrà fare a meno di Freuler, Toloi e De Roon perché squalificati, Hateboer e Zapata infortunati.

Musso all’esordio in nerazzurro guiderà la difesa con Djimsiti, Demiral e Palomino, in dubbio Lovato dopo il fastidio al polpaccio. Scelte obbligate in mediana con Pasalic e Pessina al centro, Gosens e Maehle sulle corsie. Malinovskyi a supporto di Ilicic e Muriel in attacco.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Rincon, Mandragora, Aina; Linetty, Pjaca; Sanabria.

All: Juric.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Maehle, Pessina, Pasalic, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Muriel.

All: Gasperini.

Foto: Twitter Atalanta