Le ultimissime sulle probabili formazioni di Svizzera-Italia

Alle 18 domani, si aprono gli ottavi di finale di Euro 2024, che inaugura proprio l’Italia, che sfiderà la Svizzera.

Spalletti ha provato una formazione con la difesa a 4 con in mezzo Mancini al posto di Calafiori squalificato, al fianco di Bastoni. Sulla sinistra Dimarco out: dovrebbe partire Darmian. A centrocampo Fagioli e Cristante con Barella. In attacco Scamacca, Chiesa ed El Shaarawy

In casa elvetica, Yakin deve fare a meno dello squalificato Widmer. La prima ipotesi è puntare su Stergiou sulla destra. L’alternativa sarebbe schierare Ndoye sulla sinistra e spostare Aebischer a destra. I due trequartisti saranno Vargas e Rieder. Il centravanti titolare dovrebbe essere ancora Embolo, preferito a Duah.

Queste le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Barella, Fagioli, Cristante; Chiesa, Scamacca, El Shaarawy. CT Spalletti

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Stergiou, Freuler, Xhaka, Aebischer; Vargas, Rieder; Embolo. CT Yakin

