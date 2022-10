Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sturm Graz-Lazio

Domani alle 18:45 scenderanno in campo Sturm Graz e Lazio per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. Sarri sembra orientato a operare qualche cambio rispetto alla formazione scesa in campo domenica contro lo Spezia. Il primo dei possibili cambi è in difesa con Gila che può far rifiatare l’acciaccato Patric. Confermati, invece, Romagnoli, Lazzari e Marusic. Marcos Antonio potrebbe prendere il posto in cabina di regia di Cataldi, Vecino verso una maglia da titolare con Milinkovic-Savic. Davanti potrebbe rifiatare uno tra Zaccagni e Felipe Anderson, con Pedro pronto a tornare dal 1′.

Sturm Graz (4-3-1-2): Siebenhandl; Gazibegovic, Wuthrich, Borkovic, Dante; Horvat, Stankovic, Prass; Boving; Sarkaria, Emegha. All.: Ilzet

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Vecino, Marcos Antonio, Milinkovic-Savic; Pedro, Immobile, Zaccagni.

Foto: Twitter Lazio