Le ultimissime sulle probabili formazioni di Stoccarda-Atalanta

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Stoccarda e Atalanta per la quarta giornata di Champions League. Gasperini pensa al 3-4-3 con tre dubbi. In difesa Kossounou favorito su Kolasinac. A centrocampo sugli esterni Ruggeri davanti a Bellanova, in avanti De Ketelaere in vantaggio su Pasalic.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini

STOCCARDA (4-2-3-1): Nübel; Vagnoman, Rouault, Chabot, Mittelstädt; Karazor, Stiller; Millot, Undav, Fürich; El Bilal Touré. All. Hoeness

Foto: Twitter Atalanta