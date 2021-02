Le ultimissime sulle probabili formazioni di Stella Rossa-Milan

Il Milan domani sera scende in campo sul difficilissimo campo della Stella Rossa, gara valida per i sedicesimi di finale di Europa League. In porta dovrebbe esserci Ciprian Tatarusanu, che ha dimostrato di saperci fare quando viene chiamato in causa, torna Davide Calabria, dopo la squalifica in campionato, Tomori e Romagnoli saranno i centrali. Dalot stavolta dovrebbe ricoprire la fascia sinistra.

In mediana Pioli darà spazio a Meite e Tonali, coppia totalmente inedita e alla prima apparizione dal 1′.

Altro ruolo inedito potrebbe essere quello di Rebic largo sulla destra, Castillejo e Leao lo affiancheranno dietro a Mario Mandzukic, per la prima volta titolare. Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Gajic, Pankov, Milunovic, Rodic; Sanogo, Petrovic; El Fardou, Ivanic, Gavric; Pavkov.

All. Stankovic.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot; Meite, Tonali; Rebic, Castillejo, Leao; Mandzukic.

All. Pioli.

Foto: Sito Milan