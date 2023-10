Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sporting Lisbona-Atalanta

Domani alle 18:45 scenderanno in campo Sporting Lisbona e Atalanta per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Gasperini dovrebbe optare per il classico 3-4-1-2; Musso in vantaggio rispetto al compagno di reparto Carnesecchi, il terzetto difensivo probabilmente vedrà titolari Toloi, Djimsiti e Kolasinac. Sulle fasce come sempre tante opzioni, ma Zappacosta e Ruggeri sono i favoriti. A centrocampo la coppia formata da De Roon e Ederson dovrebbe essere confermata e Koopmeiners è la scelta più probabili per aiutare le due punte che saranno, salvo sorprese, Lookman e De Ketelaere.

SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Adan; Diomande, Coates, Ignacio, Esgaio; Hjulmand, Morita; Santos, Edward, Paulinho; Goncalves. All. Amorim

ATALANTA (3-4-2-1): Musso, Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman. All. Gasperini.

Foto: Twitter Atalanta