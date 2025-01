Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sporting CP-Bologna

Domani alle 21 scenderanno in campo Sporting Lisbona e Bologna per l’ultima giornata di Champions League. Domani alle Italiano senza Orsolini infortunato e con Freuler squalificato. Lucumi è influenzato e ieri non si è allenato. Se il colombiano non ce la fa, Casale è pronto a far coppia con Beukema. Nello Sporting in dubbio Gyokeres per un problema alla coscia.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Casale, Miranda; Moro, Ferguson; Iling jr, Fabbian, Ndoye; Castro. All.Italiano

SPORTING (4-2-3-1): Israel; Fresneda, Diomande, Goncalo Inacio, Araujo; Hjulmand, Debast; Catamo, Trincao, Quenda; Harder. All. Rui Borges