Le ultimissime sulle probabili formazioni di Spezia-Verona

Appendice della Serie A con lo spareggio salvezza tra Spezia e Verona che si sfideranno domani sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

In casa Spezia, assenti gli squalificati Amian e Gyasi, dovrebbe farcela in poerta Dragowski che aveva saltato la Roma nell’ultimo turno. In attacco, confermatissimo Nzola. Al suo fianco ballottaggio tra Verde e Shomurodov, mentre sulla fascia destra potrebbe giocare Ferrer.

In casa Verona, spazio dall’inizio per Djuric, favorito su Gaich in attacco. Alle sue spalle chance per Verdi insieme a Ngonge: da valutare l’alternativa Lazovic, schierabile anche sulle fasce dove spingono Faraoni e Depaoli. Dietro si va verso la conferma del trio con Magnani e Cabal ai fianchi di Hien.

Queste le probabili formazioni:

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Wisniewski, Nikolaou; Ferrer, Bourabia, Esposito, Ekdal, Reca; Verde, Nzola. All. Semplici.



VERONA (3-4-2-1), probabile formazione: Montipò; Magnani, Hien, Cabal; Faraoni, Veloso, Tameze, Depaoli; Verdi, Ngonge; Djuric. All. Zaffaroni

