Le ultimissime sulle probabili formazioni di Spezia-Torino

Spezia-Torino aprirà il sabato della dodicesima giornata di Serie A 2021-22.

Thiago Motta e i suoi dovranno assolutamente reagire dopo il brutto ko del Franchi contro la Fiorentina. Ci saranno dei cambiamenti, in avanti il solo Gyasi è certo di una maglia da titolare. E’ bagarre tra Nzola e Antiste, così come tra Verde e Strelec. La difesa dovrebbe essere confermata, in mediana rientra Sala.

Juric non ha a disposizione lo squalificato Pobega, per rimpiazzarlo al fianco di Lukic è ballottaggio tra Rincon e Kone. In attacco mancherà Brekalo, così come Praet che non ha recuperato al meglio. C’è quindi Simone Verdi con Linetty alle spalle di Belotti, in vantaggio su Sanabria.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Sala, Kovalenko; Verde, Maggiore, Gyasi; Nzola.

All. Thiago Motta.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Rincon (Kone), Aina; Linetty, Verdi; Belotti.

All. Juric.