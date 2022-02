Le ultimissime sulle probabili formazioni di Spezia-Roma

Spezia e Roma si giocano punti importanti nella sfida in programma domani pomeriggio alle 18. Da un lato i liguri alla ricerca del riscatto dopo due gare a secco, dall’altro i giallorossi che hanno assaporato la gioia della vittoria ormai più di un mese fa. Thiago Motta conferma il 4-2-3-1 e sceglie Nzola come terminale offensivo. Qualche dubbio in più per Mourinho, che deve fare a meno di Afena-Gyan (botta all’anca) e Oliveira (trauma al tallone). Rischia anche Zaniolo, che ha superato il problema muscolare ma può cedere la maglia da titolare a Mkhitaryan. Di seguito le probabili formazioni:

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolau, Reca; Kiwior, Sala; Verde, Maggiore, Gyasi; Nzola. All. Thiago Motta

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Veretout, Vina; Mkhitaryan. Abraham. All. Mourinho

Foto: Sito ufficiale Roma