Le ultimissime sulle probabili formazioni di Spezia-Roma

Domani alle 18 scenderanno in campo Spezia e Roma per la diciannovesima giornata di Serie A. Luca Gotti dovrà, per forza di cose, cambiare almeno tre elementi. Bastoni si è procurato una lesione al menisco, Nzola ha una lesione al soleo della gamba destra mentre Nikolaou. In difesa pronto quindi Caldara ad affiancare Hristov e Amian (con Kiwior in direzione Arsenal). Sulle corsie esterne invece confermati Holm e Reca. Più complicato il discorso in mediana dove ci sono sia Agudelo che Zurkowski in ballottaggio. Ampadu e Bourabia infatti non sembrano poter temere di perdere la titolarità. Davanti con Gyasi, favorito Verde. Mourinho, invece, dovrà fare a meno di Zaniolo ai minimi storici con il club giallorosso. In difesa tornerà Ibanez torna, mentre a sinistra Zalewski è in vantaggio su El Shaarawy. In mediana viaggia verso la conferma per Bove.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Hristov; Holm, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Gyasi, Verde.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Tahirovic, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Abraham.

Foto: Mourinho Twitter