Le ultimissime sulle probabili formazioni di Spezia-Parma

Al Picco si sfidano Spezia e Parma per la prima delle tre partite di questo sabato di Serie A, valide per la 24a giornata.

Italiano ritrova Simone Bastoni e Martin Erlic dopo la squalifica, a centrocampo non ci dovrebbero essere stravolgimenti mentre in attacco potrebbe tornare dal 1′ Nzola nel tridente con Agudelo e Gyasi.

Per D’Aversa pochi cambi rispetto all’undici di domenica scorsa, obbligati dalle squalifiche. Mancheranno infatti Brugman e Bani, al loro posto Hernani, in vantaggio su Grassi, e Osorio.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajili, Erlic, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Agudelo, Nzola, Gyasi.

All. Italiano.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Mihaila.

All. D’Aversa.

Foto: Twitter Spezia