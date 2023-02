Le ultimissime sulle probabili formazioni di Spezia-Napoli

Alle 12.30 domani, in lunch match, vedrà in campo la capolista Napoli impegnata sul campo dello Spezia.

In casa ligure, diverse defezioni per mister Gotti. Kovalenko ko, assente Gyasi, squalificato, così come N’Zola Zoet, Bastoni e Zurkowski. Infrazione ossea al malleolo del piede sinistro per Moutinho: (previsti 20 giorni di stop). Si va verso un 3-5-2 con Verde e Shomurodov in attacco.

In casa Napoli, nessun problema per Spalletti che ha tutta la rosa a disposizione. Il tecnico riparte dalla formazione base. Tridente Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia favorito per partire dall’inizio.

Queste le probabili formazioni:

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Ferrer, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov.

Allenatore: Gotti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

Allenatore: Spalletti.