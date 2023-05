Le ultimissime sulle probabili formazioni di Spezia-Milan

Alle 18 domani il Milan è ospite dello Spezia per provare a dare delle risposte in campionato, prima del ritorno del derby di Champions contro l’Inter.

In casa ligure, Nzola celebra il rinnovo e torna titolare dal primo minuto dopo un infortunio. In attacco agiranno con lui Verde e Gyasi. Nell’undici di partenza anche Bourabia.

In casa Milan, Pioli farà diverse rotazioni in vista del secondo round europeo con l’Inter. Thiaw squalificato, Leao non verrà rischiato, Pobega favorito su Vranckx, Kalulu su Calabria e Diaz su De Ketelaere. Rebic prima punta.

Queste le probabili formazioni:

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Wisniewski, Nikolaou, Reca; Ekdal, Ampadu, Zurkowski; Verde, Nzola, Gyasi.

Allenatore: Semplici.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Saelemaekers, Brahim Diaz, Origi; Rebic. Allenatore: Pioli.

