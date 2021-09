Le ultimissime sulle probabili formazioni di Spezia-Milan

La 6a giornata di Serie A si apre domani alle 15.00 con la sfida del “Picco” tra Spezia e Milan. I rossoneri vogliono prendersi momentaneamente la vetta della classifica di Serie A, contro uno Spezia desideroso di fare punti.

In casa Spezia, Thiago Motta non recupera nessuno degli infortunati, conferma per Antiste in attacco dopo il gran gol alla Juve.

In casa Milan, le buone notizie arrivano dalle condizioni di Giroud, che ha smaltito la lombalgia ed è convocato per lo Spezia, così come Calabria, che ha risolto il guaio ai flessori. Pioli però perde un altro pezzo: si deve fermare Florenzi (botta a un ginocchio). Ibra è tornato a lavorare sul campo, anche se individualmente. Fermi ai box Krunic, Bakayoko e il terzo portiere Plizzari, operato per una tendinopatia rotulea bilaterale: ne avrà per tre mesi. Possibile esordio di Maldini dall’inizio.

Queste le probabili formazioni:

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Ferrer, Sala, Salcedo; Maggiore, Antiste, Gyasi. All. Thiago Motta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Maldini, Leao; Giroud. All. Pioli.

Foto: Twitter Spezia