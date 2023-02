Le ultimissime sulle probabili formazioni di Spezia-Juventus

Domani alle 18 scenderanno in campo Spezia e Juventus per la ventitreesima giornata di Serie A. I liguri alle prese con i postumi dell’esonero di Luca Gotti, recuperano Nzola ma solo per la panchina, ritrovando anche Kovalenko, a sua volta con solo una ventina di minuti sulle gambe. Per questo non dovrebbero esserci grosse novità nell’undici spezzino, che ritrova Caldara al centro della difesa, con Amian e Nikolaou a completare Il reparto davanti a Dragowski. Ampadu in regia con Bourabia e Agudelo ai suoi fianchi. Reca a sinistra e Gyasi favorito su Holm a destra. In avanti, al fianco di Shomurodov ci sarà Verde. In casa Juventus, invece ci sarà Szczesny tra i pali. Difesa composta dal terzetto Danilo, Alex Sandro (favorito su Gatti) e Rugani in posizione centrale considerata la squalifica di Bremer e le condizioni di Bonucci ancora non ottimali. Sull’esterno di destra torna Cuadrado così come Kostic a sinistra, Locatelli in regia con Fagioli e Rabiot. Out Chiesa, in attacco possibile chance dall’inizio per Kean con Di Maria a supporto.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Ampadu, Agudelo. Reca; Shomurodov, Verde

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Alex Sandro, Rugani, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean.

Foto: Twitter Juve