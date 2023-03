Le ultimissime sulle probabili formazioni di Spezia-Inter

Torna la Serie A! Domani alle 20.45 scenderanno in campo Spezia e Inter per la ventiseiesima giornata di Serie A. Semplici cambia un solo elemento rispetto alla squadra vista contro il Verona. Non ci sarà Reca, assente per squalifica: al suo posto giocherà Nikolaou. In attacco confermato Nzola con il tridente composta da Verde, Agudelo e Gyasi alle sue spalle. Diversi dubbi da sciogliere, invece, per Simone Inzaghi che dovrà pensare anche alla sfida contro il Porto. Non ci sarà ancora Skriniar, al suo posto giocherà uno tra Acerbi (favorito) e De Vrij. Recuperato Dimarco, ma dovrebbe partire dalla panchina. Brozovic torna titolare a centrocampo. Ballottaggio Calhanoglu-Mkhitaryan per il ruolo di mezzala sinistra. In attacco ci sarà Lukaku dal 1′ con uno tra Lautaro e Dzeko al suo fianco.

SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou; Bourabia, Ekdal; Verde, Agudelo, Gyasi; Nzola.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro.

Foto: sito ufficiale Inter