Le ultimissime sulle probabili formazioni di Spezia-Inter

Sarà la partita fra Spezia e Inter ad aprire la prossima giornata di Serie A, con i liguri a caccia di punti per avvicinare la matematica salvezza e i nerazzurri che non possono permettersi passi falsi in ottica scudetto. Simone Inzaghi non recupera Stefan de Vrij, che al centro della difesa dovrebbe essere sostituito da Milan Skriniar, con Danilo D’Ambrosio che partirà dal primo minuto come braccetto di sinistra.

Cambiano anche le fasce, con Matteo Darmian e Robin Gosens dal primo minuto, mentre in avanti dovrebbero esserci gli argentini Joaquin Correa e Lautaro Martinez. Nello Spezia ballottaggi Agudelo-Verde e Manaj-Nzola.

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Agudelo, Gyasi, Manaj. Allenatore: Thiago Motta.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Correa, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi.

