Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sparta Praga-Milan

Domani sera si affrontano Sparta Praga e Milan, la gara è valida per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League. Ecco le probabili scelte dei due allenatori, ampio il turnover dei rossoneri, tanti giovani anche per i cechi che non hanno più possibilità di qualificazione:

SPARTA PRAGA (3-5-2): Holec; Vitik, Plechaty, Krejci II; Vindheim, Soucek, Karabec, Sacek, Polidar; Plavsic, Minchev

All. Kotal

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Conti, Duarte, Gabbia, Dalot; Tonali, Krunic; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Colombo.

All. Pioli

Foto: Sito ufficiale Milan