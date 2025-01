Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sparta Praga-Inter

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Sparta Praga e Inter per la settima giornata della fase a campionato di Champions League. Si rivedono dal primo minuto Bastoni in difesa, Mkhytarian a centrocampo e Thuram in attacco in coppia con Lautaro. Acerbi non è ancora al meglio. Sempre out sia Calhanoglu che Bisseck.

SPARTA PRAGA (3-4-2-1): Vindhal; Vitik, Panak, Sorensen; Wiesner, Laci, Kairinen, Ryenes; Birmancevic, Haraslin; Olatunji. Allenatore: Lars Friis.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore Inzaghi

Foto: Instagram Inter