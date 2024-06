Le ultimissime sulle probabili formazioni di Spagna-Italia

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Spagna e Italia per la seconda giornata della fase a gironi di Euro2024. La Spagna dovrebbe confermare gli undici visti nella gara inaugurale contro la Croazia. Torna a disposizione Laporte, ma dovrebbe partire dalla panchina. Rodri e Morata hannosmaltito i problemi fisici accusati contro la Croazia e saranno – a meno di sorprese – regolarmente in campo. Anche Spalletti ha provato lo stesso 11 che ha battuto l’Albania per 2-1. Viaggiano verso la conferma Calafiori in difesa e il trio Chiesa-Frattesi-Pellegini alle spalle di Scamacca

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Nacho, LeNormand, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams. All. De La Fuente

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. Ct. Spalletti

Foto: Instagram Italia