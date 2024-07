Le ultimissime sulle probabili formazioni di Spagna-Inghilterra

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Spagna e Inghilterra per la finale di Euro2024. De La Fuente ritrova dopo la squalifica Carvajal e Le Normand, che tornano titolari in difesa. Per il resto stesso 11 visto con la Francia, con Morata supportato da Yamal, Olmo e Nico Williams. Solo conferme per Southgate, che riparte dalla difesa a tre e punta sulla coppia Foden-Bellingham alle spalle di Kane. Trippier non è al meglio ma dovrebbe farcela.

SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Ruiz, Rodri; Yamal, Olmo, Williams; Morata. CT De La Fuente

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi; Saka, Mainoo, Rice, Trippier; Foden, Bellingham; Kane. CT Southgate

Foto: Instagram Euro2024