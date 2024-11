Le ultimissime sulle probabili formazioni di Slovan Bratislava-Milan

Il Milan cerca continuità in Champions dopo la vittoria del Bernabeu. I rossoneri sono in scena in casa dello Slovan Bratislava domani alle 18.45.

In casa Slovan, possibile 4-2-3-1, Strelec in attacco, dietro di lui Barseghyan, Metsoko, Mak. In mezzo al campo l’ex Kucka.

In casa Milan, Leao partirà dalla panchina: dentro Okafor come titolare. Fonseca ha confermato che Pulisic sta bene e quindi tornerà verosimilmente dal 1′, così come sarà Abraham a sostituire in attacco lo squalificato Morata. Emerson Royal non è al meglio (contusione alla caviglia): al suo posto giocherà Calabria. Per il resto l’11 tipo.

Queste le probabili formazioni: