Le ultimissime sulle probabili formazioni di Slavia Praga-Milan

Domani alle 18:45 scenderanno in campo Slavia Praga e Milan per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Pioli non avrà a disposizione lo squalificato Florenzi e fa quattro cambi rispetto all’Empoli. In difesa Gabbia dovrebbe essere preferito a Thiaw e Kjaer. A centrocampo Reijnders in vantaggio su Bennacer.

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Stanek; Vicek, Holes, Zima, Boril; Masopust, Dorley; Douder, Provod, Zmrzly; Chytil. All. Trpisovsky

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

Foto: Twitter Milan