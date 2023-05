Le ultimissime sulle probabili formazioni di Siviglia-Juventus

La Juve va in scena a Siviglia al Sanchez Pizquan, per strappare il pass per la finale di Europa League dopo l’1-1 di Torino.

Nel catino infernale, Mendilabar dovrebbe affidarsi a un 4-2-3-1, dovrebbe tornare l’ex Milan, Suso, tra i titolari, sulla trequarti. In attacco En-Nesyri unica punta.

In casa Juve, alcuni nodi da sciogliere per Allegri. In attacco dovrebbe esserci Milik, sipportato da Di Maria. Non è escluso Chiesa in ballottagio con Kostic. Il serbo è favorito nel centrocampo esterno a sinistra, dovesse esserci Chiesa, modulo più offensivo da 3-4-3. In difesa Gatti (favorito su Alex Sandro), Bremer, Danilo. In mediana Fagioli, Locatelli e Rabiot.

Queste le probabili formazioni: