Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sivasspor-Fiorentina

Oggi alle 18:45 scenderanno in campo Sivasspor e Fiorentina per la gara di ritorno di Conference League. Italiano punta sui titolarissimi per approdare ai quarti. In porta Terracciano che rientra dopo l’attacco influenzale di sabato. Dietro gioca Dodò, con Martinez Quarta e Igor. A sinistra squalificato Biraghi, out Terzic, spazio a Ranieri, come confermato da Italiano. Amrabat in mezzo, Bonaventura e Mandragora ai lati. In attacco confermato Cabral, con Nico Gonzalez a sinistra e Ikonè a destra. Sottil non è stato convocato dopo un colpo ricevuto in allenamento.

SIVASSPOR (4-3-3): Vural; Paluli, Appindangoye, Goutas, Ciftci; Arslan, Cofie, Charisis; Saiz, Caicedo, Yesilyurt.